20.02.2021, 14:50

СЕГОДНЯ: Сумеют ли российские биатлонисты завоевать хотя бы одну медаль?


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СЕГОДНЯ: Сумеют ли российские биатлонисты завоевать хотя бы одну медаль?
Alexander LoginovAP

В словенской Поклюке близится к завершению чемпионат мира по биатлону. Программу предпоследнего дня чемпионата мира по биатлону завершает мужская эстафета 4х7,5 км (начало в 16:00).

В этой гонке будут соперничать 25 команд. Год назад золотые медали завоевали французы, опередившие Норвегию и Германию. Эстонский квартет на прошлогоднем чемпионате мира не сумел финишировать из-за большого отставания лидерам.

Интрига дня: сумеет ли российская команда открыть в Поклюке счет медалям на чемпионате мира? В состав мужского квартета включены успешно выступивший в индивидуальной гонке Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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