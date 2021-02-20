СЕГОДНЯ: Сумеют ли российские биатлонисты завоевать хотя бы одну медаль?

В этой гонке будут соперничать 25 команд. Год назад золотые медали завоевали французы, опередившие Норвегию и Германию. Эстонский квартет на прошлогоднем чемпионате мира не сумел финишировать из-за большого отставания лидерам.

Интрига дня: сумеет ли российская команда открыть в Поклюке счет медалям на чемпионате мира? В состав мужского квартета включены успешно выступивший в индивидуальной гонке Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.