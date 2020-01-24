СЕГОДНЯ: Сумеют ли красавицы эстонского биатлона удивить фаворитов?
Программу словенского этапа Кубка мира по биатлону продолжит женская гонка на 15 км (начало в 15:15).
Программу словенского этапа Кубка мира по биатлону продолжит женская гонка на 15 км (начало в 15:15).
Для участия в ней зарегистрированы 101 стреляющая лыжница, среди которых 4 представительницы Эстонии - Йоханна Талихярм (№ 32), Регина Оя (№ 48), Туули Томингас (№ 66) и Грете Гайм (№ 100).
В общем зачете Кубка мира лидирует норвежка Тирилл Экхофф - 501 очко. Она опережает итальянку Доротею Вирер (459) и шведку Ханну Эберг (342).
Лучшая из эстонских биатлонисток Талихярм набрала 16 очков, у Оя и Гайм по 14 баллов - все они находятся в конце седьмого десятка.
В индивидуальной гонке лучший результат из них показала Гайм - на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде она заняла 27-е место. Правда, подтвердить
этот результат первая красавица эстонского биатлона пока не может, ограничиваясь местами в конце первой сотни.
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