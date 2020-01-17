17.01.2020, 01:05

СЕГОДНЯ: Сумеют ли эстонские биатлонистки удивить соперниц в эстафете?


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IBU Cup Otepää kolmas päev
Grete GaimFoto: Hendrik Osula, Eesti Laskesuusaliit

В немецком Рупольдинге проходит очередной этап Кубка мира по биатлону. 17 января состоится женская эстафета 4х6 км (начало в 15:30).

Для участия в ней зарегистрировались 23 команды. В составе эстонского квартета на старт выйдут Регина Оя, Туули Томингас, Йоханна Талихярм и Грете Гайм.

Эстафета в Рупольдинге - последняя перед февральским чемпионатом мира в Антерсельве. Три предыдущие гонки выиграли норвежки. Лучший результат эстонской четверки в нынешнем сезоне 14-е место в Эстерсунде и Оберхофе.

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