14.01.2021, 00:50
СЕГОДНЯ: Сумеют ли эстонки удивить биатлонную элиту в Оберхофе?
Сильнейшие биатлонисты планеты продолжают выяснять отношения в германском Оберхофе. 14 января в рамках шестого этапа Кубка мира состоится женская гонка биатлонисток на 7,5 км (начало в 15:30).
Для участия в спринте зарегистрированы 101 стреляющая лыжница, в том числе четыре представительницы Эстонии - Йоханна Талихярм (№ 7), Туули Томингас (№ 46), Регина Оя (№ 66) и Кадри Лехтла (№ 87).
В общем зачете Кубка мира лидирует норвежка Марте Ройселанд - 509 очков. За ней расположились ее соотечественница Тирил Экхофф (466) и шведка Ханна Эберг (466).
Лучшая из эстонских биатлонисток Томингас занимает 38-е место - 83 набранных очка.
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