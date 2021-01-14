СЕГОДНЯ: Сумеют ли эстонки удивить биатлонную элиту в Оберхофе?

Для участия в спринте зарегистрированы 101 стреляющая лыжница, в том числе четыре представительницы Эстонии - Йоханна Талихярм (№ 7), Туули Томингас (№ 46), Регина Оя (№ 66) и Кадри Лехтла (№ 87).

В общем зачете Кубка мира лидирует норвежка Марте Ройселанд - 509 очков. За ней расположились ее соотечественница Тирил Экхофф (466) и шведка Ханна Эберг (466).

Лучшая из эстонских биатлонисток Томингас занимает 38-е место - 83 набранных очка.