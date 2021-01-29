29.01.2021, 08:35

СЕГОДНЯ: Сумеют ли эстонки сотворить чудо на чемпионате Европы?


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Naiste 15km laskesuusatamine
Johanna Talihärm.Foto: Madis Veltman

После дня отдыха на польском зимнем курорте Душники-Здруй возобновится чемпионат Европы по биатлону. В программе второго соревновательного дня - спринтерские гонки.

Первыми на дистанцию отправятся стреляющие лыжницы (начало в 11:30). Для участия в гонке на 7,5 км зарегистрированы 128 участниц.

В сильнейшей группе, когда еще не будет разбита лыжня, побегут Регина Оя (№ 27) и Йоханна Талихярм (№ 31).

Напомним, что в день открытия чемпионата Европы Талихярм долгое время претендовала на высокое место в гонке на 15 км , однако неудачная стрельба на последнем огневом рубеже отодвинула ее на 26-е место.

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