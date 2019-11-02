02.11.2019, 01:05
СЕГОДНЯ: Сумеет ли Загитова догнать Косторную?
Во французском Гренобле определятся победители третьего этапа "Гран-при" по фигурному катанию.
Во французском Гренобле определятся победители третьего этапа "Гран-при" по фигурному катанию.
В женском одиночном катании после исполнения короткой программы лидирует 16-летняя россиянка Алена Косторная (76,55). Она на два с лишним балла балла опережает 17-летнюю чемпионку Олимпиады Алину Загитову (74,24).
В произвольной программе первой на лед выйдет Загитова, ее сменит Косторная, а завершать выступление одиночниц будет 23-летняя американка Мэрайа Белл (70,25).
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