СЕГОДНЯ: Сумеет ли Загитова догнать Косторную?

В женском одиночном катании после исполнения короткой программы лидирует 16-летняя россиянка Алена Косторная (76,55). Она на два с лишним балла балла опережает 17-летнюю чемпионку Олимпиады Алину Загитову (74,24).

В произвольной программе первой на лед выйдет Загитова, ее сменит Косторная, а завершать выступление одиночниц будет 23-летняя американка Мэрайа Белл (70,25).