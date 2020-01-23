СЕГОДНЯ: Сумеет ли Селевко ворваться в элиту европейского фигурного катания?

Занимающий 9-е место после короткой программы чемпион Эстонии Александр Селевко выйдет на лед в предпоследней разминке в 22:20. Если он сумеет сохранить свою позицию в первой десятке, то на следующий год Эстония может выставить на чемпионат Европы двух фигуристов.

Напомним, что на прошлогоднем чемпионате Европы в Минске Селевко занял 17-е место.

В предыдущие годы победителем чемпионата Европы 7 раз подряд (!) становился испанец Хавьер Фернандес. После прошлогодний победы в белорусской столице он завершил спортивную карьеру и освободил чемпионский трон.

Чемпионат Европы (мужчины - короткая программа)

1. Михал Бржезина (Чехия) – 89,77

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,45

3. Артур Даниелян (Россия) – 84,63

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 82,77

5. Денис Васильев (Латвия) – 80,44

6. Поль Фентц (Германия) – 80,41

7. Маттео Риццо (Италия) – 79,07

8. Алексей Быченко (Израиль) – 78,27

9. Александр Селевко (Эстония) – 77,45

10. Габриэле Франгипани (Италия) – 76,91

11. Даниэль Грассль (Италия) – 76,61

12. Марк Городницкий (Израиль) – 76,20