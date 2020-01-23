СЕГОДНЯ: Сумеет ли Селевко ворваться в элиту европейского фигурного катания?

Занимающий 9-е место после короткой программы чемпион Эстонии Александр Селевко выйдет на лед в предпоследней разминке в 22:20. Если он сумеет сохранить свою позицию в первой десятке, то на следующий год Эстония может выставить на чемпионат Европы двух фигуристов.
Напомним, что на прошлогоднем чемпионате Европы в Минске Селевко занял 17-е место.
В предыдущие годы победителем чемпионата Европы 7 раз подряд (!) становился испанец Хавьер Фернандес. После прошлогодний победы в белорусской столице он завершил спортивную карьеру и освободил чемпионский трон.
Чемпионат Европы (мужчины - короткая программа)
1. Михал Бржезина (Чехия) – 89,77
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,45
3. Артур Даниелян (Россия) – 84,63
4. Морис Квителашвили (Грузия) – 82,77
5. Денис Васильев (Латвия) – 80,44
6. Поль Фентц (Германия) – 80,41
7. Маттео Риццо (Италия) – 79,07
8. Алексей Быченко (Израиль) – 78,27
9. Александр Селевко (Эстония) – 77,45
10. Габриэле Франгипани (Италия) – 76,91
11. Даниэль Грассль (Италия) – 76,61
12. Марк Городницкий (Израиль) – 76,20
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