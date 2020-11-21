СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Русская ракета" отыграть у чемпионки Европы 8 баллов?
Во второй день российского этапа "Гран-при" по фигурному катанию станут известны победители во всех видах программы.
Во второй день российского этапа "Гран-при" по фигурному катанию станут известны победители во всех видах программы.
Главная интрига в женском одиночном катании - противостояние Алены Косторной с Александрой Трусовой. После короткой программы Косторная опережает соперницу на 8 баллов, но в арсенале Трусовой есть четверные прыжки.
По оценке специалистов, при хорошем прокате "Русская ракета" - так часто называют миниатюрную Трусову - способна отыграть отставание в 8 баллов.
В прошлом сезоне, когда Александра тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, она очень часто срывала сложнейшие элементы. Теперь Трусова и Косторная тренируются у Евгения Плющенко.
Неудачно выступившая в первый день турнира эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус выйдет на лед в 18:40. Сильнейшая группа начнет выяснять отношения на льду в 19:10.
Гран-при России (женщины - короткая программа)
1. Алена Косторная (Россия) – 78,84
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 74,70
3. Александра Трусова (Россия) – 70,81
4. Анастасия Гулякова (Россия) – 70,07
5. Елизавета Нугуманова (Россия) – 68,47
6. Софья Самодурова (Россия) – 68,01
7. Виктория Сафонова (Беларусь) – 64,25
8. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 58,58
9. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 57,88
10. Алина Урушадзе (Грузия) – 55,86
11. Анастасия Галустян (Армения) – 52,06
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