СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Русская ракета" отыграть у чемпионки Европы 8 баллов?

Главная интрига в женском одиночном катании - противостояние Алены Косторной с Александрой Трусовой. После короткой программы Косторная опережает соперницу на 8 баллов, но в арсенале Трусовой есть четверные прыжки.

По оценке специалистов, при хорошем прокате "Русская ракета" - так часто называют миниатюрную Трусову - способна отыграть отставание в 8 баллов.

В прошлом сезоне, когда Александра тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, она очень часто срывала сложнейшие элементы. Теперь Трусова и Косторная тренируются у Евгения Плющенко.

Неудачно выступившая в первый день турнира эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус выйдет на лед в 18:40. Сильнейшая группа начнет выяснять отношения на льду в 19:10.

Гран-при России (женщины - короткая программа)

1. Алена Косторная (Россия) – 78,84

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 74,70

3. Александра Трусова (Россия) – 70,81

4. Анастасия Гулякова (Россия) – 70,07

5. Елизавета Нугуманова (Россия) – 68,47

6. Софья Самодурова (Россия) – 68,01

7. Виктория Сафонова (Беларусь) – 64,25

8. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 58,58

9. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 57,88

10. Алина Урушадзе (Грузия) – 55,86

11. Анастасия Галустян (Армения) – 52,06