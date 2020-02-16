16.02.2020, 12:55
СЕГОДНЯ: Сумеет ли Логинов взять второе золото подряд?
Победа в спринте сделала россиянина Александра Логинова одним из фаворитов гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Старт гонки состоится в 16:15 по таллиннскому времени.
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