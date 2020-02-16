СЕГОДНЯ: Сумеет ли Логинов взять второе золото подряд?

Вслед за Логиновым на дистанцию в 12,5 км в двумя огневыми рубежами уйдут французы Квентан Фийон-Майе и Мартен Фуркад. Братья Бё, не попавшие в число призеров в спринте, будут стараться завоевать свои первые личные медали текущего чемпионата мира.

Трансляцию с комментарием на русском языке можно будет посмотреть на телеканалах Eurosport и ETV+.