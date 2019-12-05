СЕГОДНЯ: Сумеет ли лидер сборной Эстонии удивить мировую элиту биатлона?
Программу шведского этапа Кубка мира по биатлону продолжит женская индивидуальная гонка на 15 км (начало в 17:20). Для участия в ней зарегистрированы 103 стреляющие лыжницы.
Программу шведского этапа Кубка мира по биатлону продолжит женская индивидуальная гонка на 15 км (начало в 17:20). Для участия в ней зарегистрированы 103 стреляющие лыжницы.
В прошлом сезоне наши биатлонистки заметно улучшили свои результаты, поэтому квота эстонской команды в индивидуальных гонках выросла нынче до четырех участниц: на старт выйдут Йоханна Талихярм (№ 19), Регина Оя (№ 47), Грете Гайм (№ 52) и Туули Томингас (№ 93).
В воскресном спринте на 7,5 км лучшей из нашего квартета была Талихярм - с одним промахом она заняла 26-е место. Сумеет ли лидер сборной Эстонии превзойти этот результат?
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