СЕГОДНЯ: Сумеет ли лидер сборной Эстонии удивить мировую элиту биатлона?

В прошлом сезоне наши биатлонистки заметно улучшили свои результаты, поэтому квота эстонской команды в индивидуальных гонках выросла нынче до четырех участниц: на старт выйдут Йоханна Талихярм (№ 19), Регина Оя (№ 47), Грете Гайм (№ 52) и Туули Томингас (№ 93).

В воскресном спринте на 7,5 км лучшей из нашего квартета была Талихярм - с одним промахом она заняла 26-е место. Сумеет ли лидер сборной Эстонии превзойти этот результат?