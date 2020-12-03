СЕГОДНЯ: Сумеет ли лидер сборной Эстонии еще раз удивить звезд мирового биатлона?

В минувшие выходные в том же Контиолахти приятно удивила в спринте 25-летняя Туули Томингас. Лидер сборной Эстонии чисто отстрелялась на двух огневых рубежах и показала лучший результат в своей карьере, заняв 7-е место.

Позади остались звезды мирового биатлона - украинка Алена Пидгрушная, итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци, немка Дениз Херманн... Сумеет ли эстонская биатлонистка еще раз ворваться в ТОП-10? Томингас отправится на дистанцию под 28-м стартовым номером. Всего в гонке выступят 104 биатлонистки.

Помимо спринтерских гонок, на втором этапе Кубка мира биатлонисты будут выступать в пасьюте и эстафетах.