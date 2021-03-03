СЕГОДНЯ: Сумеет ли Большунов завоевать еще одно золото в Оберстдорфе?

Для участия в гонке зарегистрированы 111 лыжников. Чемпионский титул в разделке защищает 36-летний норвежец Мартин Сундбю - он выйдет на старт под 19-м номером. Лидер скандинавов Йоханнес Клэбо эту гонку пропускает.

Чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов (№ 22) открывает группу сильнейших. Два года назад россиянин занял на чемпионате мира в Зеефельде 8-е место в гонке с раздельного старта.