СЕГОДНЯ: Стартует лыжная многодневка "Тур де Ски". Кто победит?

Многодневка "Тур де Ски" открывается спринтерскими гонками на 1,4 км (начало в 10:15). Для участия в них зарегистрированы 66 лыжниц и 84 лыжника, среди которых один представитель Эстонии Марко Кильп.

Большунов - главный фаворит

В программе нынешней многодневки 8 гонок, которые пройдут в Швейцарии и

Италии. Из-за отказа от выступления норвежцев главным фаворитом "Тур де Ски", считается прошлогодний победитель россиянин Александр Большунов. В женском зачете будет новая чемпионка, поскольку ни одна из предыдущих победительниц на старт не выйдет.

Первые три этапа - спринт, масс-старт и гонка преследования - пройдут в Валь-Мюйстере. Затем многодневка переберется в Италию. "Тур де Ски" финиширует 10 января в Валь-ди-Фиемме, где пройдет традиционный забег в гору на 10 км.

Норвежцы опасаются коронавируса

В общем зачете Кубка мира после этапов в Финляндии, Швейцарии и Германии уверенно лидирует Большунов, набравший 512 очков. Ближайший конкурент норвежец Йоханнес Клэбо отстает на 216 баллов. Столь значительный отрыв объясняется тем, что норвежцы пропускали два декабрьских этапа Кубка мира из-за риска распространения коронавируса.

В женском зачете Кубка мира лидирует американка Рози Бреннан (377), опережающая россиянку Татьяну Сорину (334).