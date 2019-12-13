СЕГОДНЯ: Спринтерские гонки биатлонистов на этапе Кубка мира в Австрии

Первыми на дистанцию 7,5 км отправятся женщины (начало в 12:30). Для участия в этой гонке зарегистрированы 105 стреляющих лыжниц, в том числе 4 эстонские спортсменки: Йоханна Талихярм (№ 20), Грете Гайм (№ 25), Регина Оя (№ 59) и Туули Томингас (№ 103).

В мужском спринте на 10 км выступят 111 биатлонистов (15:20). От Эстонии выступят Рене Захкна (№ 47), Калев Эрмитс (№ 69), Роберт Хелдна (№ 90) и Кристо Сиймер (№ 99).

Помимо спринта, в программе австрийского этапа гонки преследования и эстафеты.