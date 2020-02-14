СЕГОДНЯ: Спринтерская гонка биатлонисток на чемпионате мира

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Johanna Talihärm Foto: Jarek Jõepera

Во второй день чемпионата мира по биатлону, стартовавшего в итальянской Антерсельве, будут разыграны медали в женском спринте на 7,5 км (начало в 15:45).