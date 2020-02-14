14.02.2020, 02:05

СЕГОДНЯ: Спринтерская гонка биатлонисток на чемпионате мира


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Johanna Talihärm
Johanna TalihärmFoto: Jarek Jõepera

Во второй день чемпионата мира по биатлону, стартовавшего в итальянской Антерсельве, будут разыграны медали в женском спринте на 7,5 км (начало в 15:45).

Для выступления в гонке зарегистрированы 102 стреляющие лыжницы, в том числе 3 представительницы Эстонии - Йоханна Талихярм (№ 4), Регина Оя (№ 45) и Туули Томингас (№ 66).

На прошлогоднем чемпионате мира золото в этой дисциплине выиграла завершившая карьеру Анастасия Кузьмина (Словакия).

Лучшая из эстонских биатлонисток Талихярм замкнула с одним промахом ТОП-20, проиграв победительнице 59 секунд.

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