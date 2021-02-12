СЕГОДНЯ: Сможет ли Логинов защитить чемпионский титул в Поклюке?

Чемпионский титул, завоеванный год назад в итальянской Антерсельве, защищает россиянин Александр Логинов. Правда, в нынешнем сезоне дела у него в спринте складываются не очень удачно: свой лучший результат он показал на первом этапе Кубка мира в Контиолахти, где занял 12-е место.

Для участия в спринтерской гонке чемпионата мира зарегистрированы 104 стреляющих лыжника. Под первым стартовым номером на дистанцию отправится эстонский биатлонист Калев Эрмитс. Вслед за ним уйдут со старта фавориты гонки.

В нынешнем сезоне все 6 спринтерских гонок на этапах Кубка мира выиграли норвежцы. Трижды побеждал Йоханнес Бе, по разу - Тарьей Бе, Йоханнес Дале и Стурла Легрейд. Все они выйдут на старт и в Поклюке.