СЕГОДНЯ: Сможет ли Логинов защитить чемпионский титул в Поклюке?
12 февраля на чемпионате мира в словенской Поклюке пройдет спринтерская гонка биатлонистов на 10 км (начало в 15:30).
12 февраля на чемпионате мира в словенской Поклюке пройдет спринтерская гонка биатлонистов на 10 км (начало в 15:30).
Чемпионский титул, завоеванный год назад в итальянской Антерсельве, защищает россиянин Александр Логинов. Правда, в нынешнем сезоне дела у него в спринте складываются не очень удачно: свой лучший результат он показал на первом этапе Кубка мира в Контиолахти, где занял 12-е место.
Для участия в спринтерской гонке чемпионата мира зарегистрированы 104 стреляющих лыжника. Под первым стартовым номером на дистанцию отправится эстонский биатлонист Калев Эрмитс. Вслед за ним уйдут со старта фавориты гонки.
В нынешнем сезоне все 6 спринтерских гонок на этапах Кубка мира выиграли норвежцы. Трижды побеждал Йоханнес Бе, по разу - Тарьей Бе, Йоханнес Дале и Стурла Легрейд. Все они выйдут на старт и в Поклюке.
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