СЕГОДНЯ: Сможет ли Большунов стать королем лыж?

Лидер сборной России Александр Большунов в случае победы в марафоне может стать королем лыж. Это неофициальное звание присуждают лыжнику, который на одном чемпионате мира выиграл гонки на 30 и 50 км.

Большунов уже завоевал в Оберстдорфе золото в скиатлоне на 30 км. Сможет ли он финишировать первым на труднейшей марафонской дистанции?

Чемпионский титул защищает норвежец Ханс Холунн, который в 2019 году выиграл у Большунова на финише 27 секунд. Правда, тогда лыжники бежали марафон коньковым ходом.

На Олимпиаде-2018 золото в марафоне - он проходил классикой - завоевал финский лыжний Йиво Нисканен. Большунов в Пхенчхане отстал на 18 секунд и получил серебро.

Для участия в марафонской гонке заявлены 59 спортсменов, в том числе два представителя Эстонии - Марко Кильп и Каарел Кырге.