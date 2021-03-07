СЕГОДНЯ: Сможет ли Большунов стать королем лыж?

В германском Оберстдорфе завершается чемпионат мира по лыжному спорту. В заключительный день будут разыграны медали в мужском марафоне на 50 км с общего старта классическим ходом (начало в 14:00).
Лидер сборной России Александр Большунов в случае победы в марафоне может стать королем лыж. Это неофициальное звание присуждают лыжнику, который на одном чемпионате мира выиграл гонки на 30 и 50 км.
Большунов уже завоевал в Оберстдорфе золото в скиатлоне на 30 км. Сможет ли он финишировать первым на труднейшей марафонской дистанции?
Чемпионский титул защищает норвежец Ханс Холунн, который в 2019 году выиграл у Большунова на финише 27 секунд. Правда, тогда лыжники бежали марафон коньковым ходом.
На Олимпиаде-2018 золото в марафоне - он проходил классикой - завоевал финский лыжний Йиво Нисканен. Большунов в Пхенчхане отстал на 18 секунд и получил серебро.
Для участия в марафонской гонке заявлены 59 спортсменов, в том числе два представителя Эстонии - Марко Кильп и Каарел Кырге.
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