СЕГОДНЯ: Смогут ли эстонские биатлонистки удивить фаворитов?

Третий комплект медалей чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке будет разыгран 13 февраля в женском спринте на 7,5 км (начало в 15:30).
Для участия в гонке зарегистрированы 99 участниц, в том числе 3 представительницы Эстонии - Йоханна Талихярм (№ 10), Туули Томингас (№ 50) и Регина Оя (№ 87).
В нынешнем сезоне лучший результат из нашего трио показала Томингас. В конце ноября на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти она заняла с безошибочной стрельбой 7-е место.
Чемпионский титул в спринте будет защищать лидер общего зачета Кубка мира норвежка Марте Ройселанд. Лучший результат из эстонских биатлонисток в спринте показала год назад в Антерсельве Оя - с одним промахом она замкнула тогда ТОП-30.
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