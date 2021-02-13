СЕГОДНЯ: Смогут ли эстонские биатлонистки удивить фаворитов?

Для участия в гонке зарегистрированы 99 участниц, в том числе 3 представительницы Эстонии - Йоханна Талихярм (№ 10), Туули Томингас (№ 50) и Регина Оя (№ 87).

В нынешнем сезоне лучший результат из нашего трио показала Томингас. В конце ноября на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти она заняла с безошибочной стрельбой 7-е место.

Чемпионский титул в спринте будет защищать лидер общего зачета Кубка мира норвежка Марте Ройселанд. Лучший результат из эстонских биатлонисток в спринте показала год назад в Антерсельве Оя - с одним промахом она замкнула тогда ТОП-30.