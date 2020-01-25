25.01.2020, 08:15

СЕГОДНЯ: Смешанные эстафеты в Поклюке. Заедет ли Эстония в ТОП-5?


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IBU Cup Otepää kolmas päev
Regina OjaFoto: Hendrik Osula, Eesti Laskesuusaliit

25 января в программе словенского этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке пройдут две смешанные эстафеты.

В одиночной смешанной эстафете - она начнется в 14:15 - заявлены 26 команд. За сборную Эстонии будут выступать Рене Захкна и Регина Оя.

Напомним, что на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде этот дуэт многих удивил, заняв небывало высокое 5-е место. Удастся ли эстонской паре повторить свой результат?

В классической смешанной эстафете (16:00) за сборную Эстонии будут выступать Роберт Хелдна, Райдо Рянкель, Йоханна Талихярм и Туули Томингас.

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