СЕГОДНЯ: Сингл-микст на чемпионате мира. Способна ли Эстония завоевать медаль?

Чемпионат мира - одиночная смешанная эстафета
1. Франция (Анаис Бескон – Эмильен Жакелен)
2. Эстония (Регина Оя – Рене Захкна)
3. Швеция (Ханна Эберг – Себастьян Самуэльссон)
4. Германия (Франциска Пройс – Эрик Лессер)
5. Украина (Анастасия Меркушина – Дмитрий Пидручный)
6. Норвегия (Марте Ройселанн – Йоханнес Бе)
7. Австрия (Лиза-Тереза Хаузер – Симон Эдер)
8. Канада (Эмма Лундер – Кристиан Гоу)
9. Швейцария (Лена Хекки – Беньямин Вегер)
10. Беларусь (Анна Сола – Никита Лобастов)
11. Россия (Лариса Куклина – Матвей Елисеев)
12. США (Сюзан Данкли – Шон Доэрти)
13. Италия (Доротея Вирер – Лукас Хофер)
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