СЕГОДНЯ: Селевко начинает выступление на чемпионате Европы в Граце

22-25 января в австрийском Граце пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. От Эстонии в нем выступят победители первенства страны Александр Селевко и Эва-Лотта Кийбус.
Первым на лед с короткой программой выйдет в среду 18-летний Селевко. Он попал в предпоследнюю разминку, которая начнет выступать в 16:00. Всего На чемпионате Европы выступят 35 одиночников. В произвольную программу попадут 24 фигуриста.
Напомним, что на прошлогоднем чемпионате Европы, который проходил в Минске, подопечный Ирины Кононовой занял 17-е место. Сумеет ли он улучшить этот результат?
Чемпионат Европы по фигурному катанию
22 января (среда)
12:30 Мужчины (короткая программа)
20:15 Пары (короткая программа)
23 января (четверг)
13:00 Танцы на льду (ритм-танец)
19:30 Мужчины (произвольная программа)
24 января (пятница)
12:30 Женщины (короткая программа)
20:00 Пары (произвольная программа)
25 января (суббота)
14:25 Танцы на льду (произвольный танец)
19:30 Женщины (произвольная программа)
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