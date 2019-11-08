СЕГОДНЯ: Щербакова и Туктамышева выступят на китайском этапе "Гран-при"

Фаворитами китайского этапа в женском одиночном разряде считаются россиянки - чемпионка Европы Софья Самодурова, экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева и победительница первого этапа "Гран-при" Анна Щербакова.

В США, где стартовал "Гран-при", 15-летняя Щербакова - она первый сезон проводит на взрослом уровне - одержала уверенную победу. Занявшая третье

место Туктамышева по сумме двух программ уступила тогда подопечной Этери Тутберидзе 22 балла.

В арсенале Шербаковой два прыжка в четыре оборота в произвольной программе. У 22-летней Туктамышевой таких элементов нет. Этим и объясняется внушительная разница в баллах.

Первой на лед из российских фигуристок в Чунцине выйдет Щербакова. Завершать выступление одиночниц в короткой программе будут Туктамышева и Самодурова.