СЕГОДНЯ: Щербакова готова исполнить четверные прыжки

После исполнения короткой программы среди одиночниц лидирует 15-летняя россиянка Анна Щербакова - 73,51. Ближайшая конкурентка японка Сатоко Мияхара отстает почти на 5 баллов.

Щербакова - единственная из участниц китайского этапа, выполняющая в произвольной программе два четверных прыжка. За счет этих элементов повышенной сложности она одержала уверенную победу на октябрьском этапе "Гран-при" в США.

Российская фигуристка будет последней выполнять произвольную программу в Чунцине.