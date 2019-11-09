09.11.2019, 01:45
СЕГОДНЯ: Щербакова готова исполнить четверные прыжки
В китайском Чунцине определятся первые участники финала "Гран-при" по фигурному катанию.
В китайском Чунцине определятся первые участники финала "Гран-при" по фигурному катанию.
После исполнения короткой программы среди одиночниц лидирует 15-летняя россиянка Анна Щербакова - 73,51. Ближайшая конкурентка японка Сатоко Мияхара отстает почти на 5 баллов.
Щербакова - единственная из участниц китайского этапа, выполняющая в произвольной программе два четверных прыжка. За счет этих элементов повышенной сложности она одержала уверенную победу на октябрьском этапе "Гран-при" в США.
Российская фигуристка будет последней выполнять произвольную программу в Чунцине.
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