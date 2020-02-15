СЕГОДНЯ: Прервет ли Россия безмедальный антирекорд в биатлоне?
На чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве будут разыграны медали в мужском спринте на 10 км (начало в 15:45).
На чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве будут разыграны медали в мужском спринте на 10 км (начало в 15:45).
Главными фаворитами гонки являются норвежец Йоханнес Бе и француз Мартен Фуркад. На прошлогоднем чемпионате мира победу в этой дисциплине одержал скандинав, опередивший россиянина Александра Логинова и французского биатлониста Кантена Фийон-Майе.
Россияне в этом сезоне установили антирекорд - их безмедальная серия продолжается уже 28 гонок. Прервется ли эта ужасная серия в спринте?
В числе участников мужского спринта три эстонских биатлониста - Рене Захкна (№ 55), Калев Эрмитс (№ 76) и Райдо Рянкель (№ 93).
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Расстреляли поезд в Риге! Пассажирка, сидящая у окна, уцелела
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?