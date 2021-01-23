23.01.2021, 12:25

СЕГОДНЯ: Норвежцы возвращаются. Сможет ли Большунов отразить их атаку?


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ALEXANDER BOLSHUNOV
ALEXANDER BOLSHUNOVFoto: ALDO LUUD, Õhtuleht

23-24 января в финском Лахти пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. После почти двухмесячного перерыва возвращаются к международным стартам норвежские лыжники, правда, их лидер Йоханнес Клэбо в Финляндию не приехал.

В субботу лыжники будут соревноваться в гонках со сменой лыж, а в воскресенье пройдут эстафеты.

В женском скиатлоне на 15 км весь пьедестал почета заняли в Лахти норвежки. Выиграла гонку 32-летняя Терезе Йохауг, опередившая Хелене Фоссесхольм (+28,1) и Хейди Венг (+29,1).

Мужской масс-старт на 30 км начнется в Лахти в 14:00.

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