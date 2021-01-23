СЕГОДНЯ: Норвежцы возвращаются. Сможет ли Большунов отразить их атаку?

В субботу лыжники будут соревноваться в гонках со сменой лыж, а в воскресенье пройдут эстафеты.

В женском скиатлоне на 15 км весь пьедестал почета заняли в Лахти норвежки. Выиграла гонку 32-летняя Терезе Йохауг, опередившая Хелене Фоссесхольм (+28,1) и Хейди Венг (+29,1).

Мужской масс-старт на 30 км начнется в Лахти в 14:00.