СЕГОДНЯ: Норвегия, Швеция, Россия или Франция? Кто выиграет сингл-микст?

В сингл-миксте (так иногда еще называют смешанную эстафету) за каждую национальную команду выступают два участника. Они поочередно бегут по два отрезка дистанции, на каждом из которых стреляют из положения лежа и положения стоя.

Для участия в гонке зарегистрированы 28 команд. Список претендентов на медали очень обширный - Норвегия, Швеция, Италия, Франция, Австрия...

За норвежцев, которые будут защищать чемпионский титул в этом виде программы, в сингл-миксте выступят Йоханнес Бе и Тирил Экхофф. В состав сборной Швеции вошли Себастьян Самуэльссон и Ханна Оберг. За российскую команду побегут Эдуард Латыпов и Евгения Павлова.

Сборную Эстонии - она выйдет на старт под 17-м стартовым номером - будут представлять Рене Захкна и Йоханна Талихярм. На прошлогоднем чемпионате мира Эстония заняла в одиночной смешанной эстафете 12-е место.