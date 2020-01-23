СЕГОДНЯ: Мужская гонка биатлонистов в Поклюке. Кто победит?
Очередной этап Кубка мира по биатлону - он пройдет в словенской Поклюке - открывает индивидуальная гонка мужчин на 20 км (начало в 15:15).
Очередной этап Кубка мира по биатлону - он пройдет в словенской Поклюке - открывает индивидуальная гонка мужчин на 20 км (начало в 15:15).
Для участия в ней зарегистрированы 109 стреляющих лыжников. Впервые в 2020 году выйдет на старт победитель прошлогоднего Кубка мира норвежец Йоханнес Бе, пропускавший этапы в Германии из-за рождения ребенка. Перед уходом в родительский отпуск он лидировал в Кубке мира, но теперь откатился в конец первой десятки.
От Эстонии на старт выйдут Рене Захкна (№ 77), Райдо Рянкель (№ 86) и Роберт Хелдма (№ 104).
В общем зачете Кубка Мира лидирует французское трио: Мартен Фуркад - 507 очков, Кантен Фийон-Майе (436) и Симон Дестье (435). За ними расположились норвежец Тарьей Бе (390) и россиянин Александр Логинов (390).
Никто из эстонских биатлонистов на пяти предыдущих этапах Кубка мира зачетных очков не завоевал.
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