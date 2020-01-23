СЕГОДНЯ: Мужская гонка биатлонистов в Поклюке. Кто победит?

Для участия в ней зарегистрированы 109 стреляющих лыжников. Впервые в 2020 году выйдет на старт победитель прошлогоднего Кубка мира норвежец Йоханнес Бе, пропускавший этапы в Германии из-за рождения ребенка. Перед уходом в родительский отпуск он лидировал в Кубке мира, но теперь откатился в конец первой десятки.

От Эстонии на старт выйдут Рене Захкна (№ 77), Райдо Рянкель (№ 86) и Роберт Хелдма (№ 104).

В общем зачете Кубка Мира лидирует французское трио: Мартен Фуркад - 507 очков, Кантен Фийон-Майе (436) и Симон Дестье (435). За ними расположились норвежец Тарьей Бе (390) и россиянин Александр Логинов (390).

Никто из эстонских биатлонистов на пяти предыдущих этапах Кубка мира зачетных очков не завоевал.