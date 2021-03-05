СЕГОДНЯ: Мужская эстафета биатлонистов. Кто победит в Нове-Место?

На чемпионате мира, который проходил в середине февраля в Поклюке, победу в эстафете одержали норвежцы, опередившие шведов и россиян.

Норвежцы провели одну замену в составе, а Россия и Швеция сохранили эстафетные квартеты.

Эстонские биатлонисты в эстафетной гонке чешского этапа Кубка мира не выступают.