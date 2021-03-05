05.03.2021, 15:45

СЕГОДНЯ: Мужская эстафета биатлонистов. Кто победит в Нове-Место?

 (3)
EST
СЕГОДНЯ: Мужская эстафета биатлонистов. Кто победит в Нове-Место?
Eduard Latypov ja Alexander LoginovAFP

Программу чешского этапа Кубка мира по биатлону продолжает мужская эстафета 4х7,5 км (начало в 16:20).

На чемпионате мира, который проходил в середине февраля в Поклюке, победу в эстафете одержали норвежцы, опередившие шведов и россиян.

Норвежцы провели одну замену в составе, а Россия и Швеция сохранили эстафетные квартеты.

Эстонские биатлонисты в эстафетной гонке чешского этапа Кубка мира не выступают.

Читайте также: