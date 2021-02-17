СЕГОДНЯ: Логинов, Бе, Жаклен...Кто выиграет гонку биатлонистов в Поклюке?
17 февраля в словенской Поклюке будут разыграны медали чемпионата мира по биатлону в мужской индивидуальной гонке на 20 км (начало в 15:30).
17 февраля в словенской Поклюке будут разыграны медали чемпионата мира по биатлону в мужской индивидуальной гонке на 20 км (начало в 15:30).
Для участия в гонке зарегистрирован 101 биатлонист. Завоевавший год назад на этой дистанции золотую медаль француз Мартен Фуркад завершил спортивную карьеру.
За три недели до начала мирового первенства индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве красиво выиграл россиянин Александр Логинов, точно поразивший все 20 мишеней. Сумеет ли он повторить этот успех в Поклюке?
Победитель гонки преследования француз Эмильен Жаклен отправится на дистанцию под 5-м номером, Логинов стартует 12-м, лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бе уйдет на дистанцию 28-м.
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