СЕГОДНЯ: Кто выиграет спринт в Давосе? Норвежцы и финны не участвуют

В мужском спринте заявлены 80 участников, в том числе два представителя Эстонии - Марко Кильп и Мартин Химма.

На первом этапе в финской Руке Кильп успешно прошел квалификацию, но в четвертьфинале сломал палку и завершил выступление. В Давосе Кильп вполне может замахнуться на полуфинал.

Квалификация лыжников в спринте свободным ходом начнется в 12:15, финалы - в 14:45.