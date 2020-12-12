12.12.2020, 02:10

СЕГОДНЯ: Кто выиграет спринт в Давосе? Норвежцы и финны не участвуют


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ALEXANDER BOLSHUNOV
ALEXANDER BOLSHUNOVFoto: ALDO LUUD, Õhtuleht

12 декабря в швейцарском Давосе начинается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Из-за риска распространения коронавируса его пропускают ведущие державы - Норвегия, Швеция и Финляндия. В отсутствие фаворитов на высокие места могут рассчитывать россияне во главе с Александром Большуновым.

В мужском спринте заявлены 80 участников, в том числе два представителя Эстонии - Марко Кильп и Мартин Химма.

На первом этапе в финской Руке Кильп успешно прошел квалификацию, но в четвертьфинале сломал палку и завершил выступление. В Давосе Кильп вполне может замахнуться на полуфинал.

Квалификация лыжников в спринте свободным ходом начнется в 12:15, финалы - в 14:45.

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