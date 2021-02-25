СЕГОДНЯ: Кто выиграет первые медали чемпионата мира в лыжных гонках?

В женском спринте заявлены 112 участниц, в мужском спринте выступят в квалификации 159 лыжников. В четвертьфинал, где начнется разборка за медали, будут выяснять отношения 30 лучших участников.

Из-за аномально теплой погоды в Германии организаторы вынуждены перенести старт спринта на первую половину дня. Квалификация начнется в 10:00, финальная стадия - в 12:30.

Чемпионские титулы, завоеванные в 2019 году в австрийском Зеефельде, защищают норвежцы Майкен Фалла и Йоханнес Клэбо.