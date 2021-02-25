25.02.2021, 00:45
СЕГОДНЯ: Кто выиграет первые медали чемпионата мира в лыжных гонках?
Первые медали чемпионата мира по лыжным видам спорта, который стартовал в Оберстдорфе, будут разыграны в спринтерских гонках.
Первые медали чемпионата мира по лыжным видам спорта, который стартовал в Оберстдорфе, будут разыграны в спринтерских гонках.
В женском спринте заявлены 112 участниц, в мужском спринте выступят в квалификации 159 лыжников. В четвертьфинал, где начнется разборка за медали, будут выяснять отношения 30 лучших участников.
Из-за аномально теплой погоды в Германии организаторы вынуждены перенести старт спринта на первую половину дня. Квалификация начнется в 10:00, финальная стадия - в 12:30.
Чемпионские титулы, завоеванные в 2019 году в австрийском Зеефельде, защищают норвежцы Майкен Фалла и Йоханнес Клэбо.
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