СЕГОДНЯ: Кто выиграет первую гонку чемпионата мира по биатлону?

Для участия в смешанной эстафете зарегистрировались 27 команд. За сборную Эстонии в этой гонке выступят Регина Оя, Йоханна Талихярм, Рене Захкна и Калев Эрмитс.

На прошлогоднем чемпионате мира в шведском Эстерсунде эстонская четверка (ее состав был такой же как и нынче) заняла 14-е место. Золотые медали тогда завоевали норвежцы, опередившие Германию и Италию.

Нынче скандинавы намерены повторить свой успех - на заключительных этапах у них будут выступать Тарьей и Йоханнес Бе.

За российскую команду - год назад она финишировала четвертой - побегут Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев и Александр Логинов. На этапах Кубка мира россияне установили в нынешнем сезогне антирекорд - 26 гонок подряд они не могут пробиться на пьедестал почета.