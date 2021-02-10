СЕГОДНЯ: Кто выиграет первую эстафету на чемпионате мира по биатлону?

Для участия в ней зарегистрированы 27 команд. Под первым стартовым номером отправится на дистанцию российская четверка (Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства в Поклюке россияне будут выступать без флага - он запрещен даже в социальных сетях. Официальное название команды на чемпионате мира - Союз биатлонистов России.

Месяц назад россияне выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, но тогда порядок прохождения этапов был другим - начинали эстафетную гонку женщины, а заканчивали мужчины.

Фаворитами эстафетной гонки являются норвежцы, которые выставляют сильнейший квартет, полностью составленный из лидеров общего зачета Кубка мира - Стурла Легрейд, Йоханнес Бе, Тирил Экхофф и Марте Ройселанд.

В составе сборной Эстонии выступят Рене Захкна, Калев Эрмитс, Йоханна Таляхярм и Туули Томингас.

В прошлом году золото чемпионата мира - он проходил в итальянской Антерсельве - в смешанной эстафете завоевала Норвегия, опередившая Италию (+15,6) и Чехию (+30,8). Эстонский квартет занял 15-е место (+3.11,8).