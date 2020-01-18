СЕГОДНЯ: Кто выиграет эстафету в Рупольдинге? Норвегия, Франция, а может Россия?

Для участия в ней зарегистрировались 26 команд. В составе сборной Эстонии выступят Рене Захкна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер и Рандо Рянкель.

Три предыдущие эстафетные гонки нынешнего сезона выиграли норвежцы, в рядах которых в Рупольдинге по семейным обстоятельствам отсутствует лидер команды Йоханнес Бе. Впрочем предыдущую эстафету в Оберхофе скандинавы выиграли без братьев Бе. Конкуренцию Норвегии готовы составить французы, которые трижды становились призерами.

Российские биатлонисты в нынешнем сезоне еще ни разу не заезжали на пьедестал почета в эстафетных гонках Кубка мира, дважды финишировав четвертыми.

Лучший результат эстонской команды в нынешнем сезоне 13-е место на предыдущем этапе Кубка мира в Оберхофе.