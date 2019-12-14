СЕГОДНЯ: Кто выиграет эстафету биатлонисток в Хохфильцене?
Программу второго дня австрийского этапа Кубка мира по биатлону открывает женская эстафета 4х6 км (начало в 12:30).
Программу второго дня австрийского этапа Кубка мира по биатлону открывает женская эстафета 4х6 км (начало в 12:30).
Для участия в ней зарегистрированы 21 команда. За сборную Эстонии побегут Регина Оя, Туули Томингас, Йоханна Талихярм и Грете Гайм.
Эстафета в Хохфильцена - вторая в нынешнем сезоне. На шведском этапе Кубка мира в Эстерсунде победили норвежки, опередившие Швейцарию и Швецию.
Эстонская четверка - у нее была такая же расстановка как и в Хохфильцене - заняла тогда 14-е место среди 21 команды. Интересно, что в точности стрельбы наши девушки были в тройке лучших (0+7 - Талихярм и Гайм стреляли без ошибок), но невысокая скорость на лыжне не позволила подняться выше.
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