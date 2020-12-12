СЕГОДНЯ: Кто выиграет биатлонную эстафету в Хохфильцене?

Для участия в гонке зарегистрированы 23 команды. Неделю назад сенсационное поражение в Контиолахти потерпели в эстафете норвежки, оказавшиеся далеко за пределами призовой тройки. Сумеют ли они реабилитироваться за неудачу в Финляндии?

Напомним, что неделю назад первой финишировала сборная Швеции, опередившая Францию и Германию.

В Контиолахти сборная Эстонии не сумела завершить эстафетную гонку. В Хохфильцене она выступит в том же составе, но расстановка по этапам поменялась. На первом этапе побежит Кадри Лехтла, которая в Финляндии завершала эстафету. Затем на дистанцию отправятся Туули Томингас, Йоханна Талихярм и Регина Оя.