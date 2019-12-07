СЕГОДНЯ: Кто выиграет биатлонную эстафету? Франция, Норвегия, а может Россия?
Программу первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде продолжит мужская эстафета 4х7,5 км (начало в 18:30).
Программу первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде продолжит мужская эстафета 4х7,5 км (начало в 18:30).
Для участия ней зарегистрированы 26 команд. Фавориты - Норвегия, Франция, Германия, Швеция. За российскую команду будут выступать Елисеев, Малышко, Латыпов и Логинов.
На старт эстафеты в Эстерсунде выйдет и обновленная эстонская команда, но ей очень трудно рассчитывать на попадание в ТОП-15. Наряду с двумя опытными биатлонистами (Захкна, Эрмитс), выступает дебютант Кубка мира (Сиймер) и вчерашний лыжник (Рянкель). Если сборная Эстонии сумеет добраться до финиша, то это уже можно будет считать достижением.
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