СЕГОДНЯ: Кто выиграет биатлонную эстафету? Франция, Норвегия, а может Россия?

Для участия ней зарегистрированы 26 команд. Фавориты - Норвегия, Франция, Германия, Швеция. За российскую команду будут выступать Елисеев, Малышко, Латыпов и Логинов.

На старт эстафеты в Эстерсунде выйдет и обновленная эстонская команда, но ей очень трудно рассчитывать на попадание в ТОП-15. Наряду с двумя опытными биатлонистами (Захкна, Эрмитс), выступает дебютант Кубка мира (Сиймер) и вчерашний лыжник (Рянкель). Если сборная Эстонии сумеет добраться до финиша, то это уже можно будет считать достижением.