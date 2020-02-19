19.02.2020, 00:25
СЕГОДНЯ: Кто выиграет биатлон на 20 километров - Бе, Фуркад или Логинов?
Программу чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве продолжит мужская гонка биатлонистов на 20 км (начало в 15:15)
Программу чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве продолжит мужская гонка биатлонистов на 20 км (начало в 15:15)
Для участия в гонке заявлены 105 биатлонистов. Фавориты отправятся на дистанцию под следующими номерами: Александр Логинов (Россия - №7), Доминик Виндиш (Италия - №10), Мартен Фуркад (Франция - № 30), Квентин Фийон-Майе (Франция - №51), Йоханнес Бе (Норвегия - №54).
На прошлогоднем чемпионате мира гонку на 20 км выиграл безошибочно стрелявший немец Арнд Пайффер.
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