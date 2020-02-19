СЕГОДНЯ: Кто выиграет биатлон на 20 километров - Бе, Фуркад или Логинов?

Для участия в гонке заявлены 105 биатлонистов. Фавориты отправятся на дистанцию под следующими номерами: Александр Логинов (Россия - №7), Доминик Виндиш (Италия - №10), Мартен Фуркад (Франция - № 30), Квентин Фийон-Майе (Франция - №51), Йоханнес Бе (Норвегия - №54).

На прошлогоднем чемпионате мира гонку на 20 км выиграл безошибочно стрелявший немец Арнд Пайффер.