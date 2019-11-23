СЕГОДНЯ: Косторная, Загитова и Кихира покажут произвольные программы

Короткую программу с мировым рекордом выиграла 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная (85,04). В произвольной программе она выйдет на лед после выступления основной конкурентки японки Рики Кихира (79,89).

Неудачно откатавшая короткую программу олимпийская чемпионка Алина Загитова (она на четвертом месте - 66,84) сохраняет шансы на выход в финал "Гран-при".