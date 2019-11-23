СЕГОДНЯ: Косторная, Загитова и Кихира покажут произвольные программы

В Японии близится к завершению заключительный этап "Гран-при" по фигурному катанию. 23 ноября одиночницы будут исполнять произвольную программу.
Короткую программу с мировым рекордом выиграла 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная (85,04). В произвольной программе она выйдет на лед после выступления основной конкурентки японки Рики Кихира (79,89).
Неудачно откатавшая короткую программу олимпийская чемпионка Алина Загитова (она на четвертом месте - 66,84) сохраняет шансы на выход в финал "Гран-при".
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