СЕГОДНЯ: Косторная, Щербакова или Трусова. Кто выиграет чемпионат Европы?
В австрийском Граце близится к завершению чемпионат Европы по фигурному катанию. Последние два комплекта наград разыграют танцоры и одиночницы.
В австрийском Граце близится к завершению чемпионат Европы по фигурному катанию. Последние два комплекта наград разыграют танцоры и одиночницы.
Наибольший интерес вызывает турнир в женском одиночном катании, где Эстонию представляет дебютантка чемпионата Европы Эва-Лотта Кийбус. Подопечная Анны Леванди успешно справилась с короткой программой, показав 11-й результат.
Борьба за ТОП-10
17-летняя кейлаская фигуристка будет открывать предпоследнюю группу участниц в произвольной программе - чемпионка Эстонии выйдет на лед в 21:40.
Если Кийбус войдет в ТОП-10, то Эстония сможет выставить на следующий чемпионат Европы двух участниц в женском одиночном катании.
Россиянки завершат чемпионат Европы
Сильнейшая разминка, в которой выступят три россиянки, начнет выяснять отношения в 22:35. Подопечные Этери Тутберидзе будут завершать чемпионат Европы.
Первой представит свою программу двукратная чемпионка России Анна Щербакова (в ее заявке 3 четверных прыжка). Затем свое мастерство покажет Александра Трусова, которая собирается сделать 5 четверных. Победительница короткой программы Алена Косторная выйдет на лед последней, уже зная результаты своих соотечественниц.
Чемпионат Европы (женщины - короткая программа)
1. Алена Косторная (Россия) – 84,92
2. Анна Щербакова (Россия) – 77,95
3. Александра Трусова (Россия) – 74,95
4. Алексия Паганини (Швейцария) – 68,82
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 66,49
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 62,22
7. Алесса Торнаги (Италия) – 61,27
8. Мэ-Беренис Мейте (Франция) – 60,64
9. Анита Остлунд (Швеция) – 60,57
10. Леа Серна (Франция) – 59,90
11. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 59,70
12. Алина Урушадзе (Грузия) – 59,56
13. Екатерина Куракова (Польша) – 58,49
14. Николь Шотт (Германия) – 58,06...
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