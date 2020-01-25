СЕГОДНЯ: Косторная, Щербакова или Трусова. Кто выиграет чемпионат Европы?

Наибольший интерес вызывает турнир в женском одиночном катании, где Эстонию представляет дебютантка чемпионата Европы Эва-Лотта Кийбус. Подопечная Анны Леванди успешно справилась с короткой программой, показав 11-й результат.

Борьба за ТОП-10

17-летняя кейлаская фигуристка будет открывать предпоследнюю группу участниц в произвольной программе - чемпионка Эстонии выйдет на лед в 21:40.

Если Кийбус войдет в ТОП-10, то Эстония сможет выставить на следующий чемпионат Европы двух участниц в женском одиночном катании.

Россиянки завершат чемпионат Европы

Сильнейшая разминка, в которой выступят три россиянки, начнет выяснять отношения в 22:35. Подопечные Этери Тутберидзе будут завершать чемпионат Европы.

Первой представит свою программу двукратная чемпионка России Анна Щербакова (в ее заявке 3 четверных прыжка). Затем свое мастерство покажет Александра Трусова, которая собирается сделать 5 четверных. Победительница короткой программы Алена Косторная выйдет на лед последней, уже зная результаты своих соотечественниц.

Чемпионат Европы (женщины - короткая программа)

1. Алена Косторная (Россия) – 84,92

2. Анна Щербакова (Россия) – 77,95

3. Александра Трусова (Россия) – 74,95

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 68,82

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 66,49

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 62,22

7. Алесса Торнаги (Италия) – 61,27

8. Мэ-Беренис Мейте (Франция) – 60,64

9. Анита Остлунд (Швеция) – 60,57

10. Леа Серна (Франция) – 59,90

11. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 59,70

12. Алина Урушадзе (Грузия) – 59,56

13. Екатерина Куракова (Польша) – 58,49

14. Николь Шотт (Германия) – 58,06...