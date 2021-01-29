СЕГОДНЯ: Как закончится дуэль Большунова с Клэбо в Фалуне?

29-31 января в шведском Фалуне пройдет очередной этап Кубка миру по лыжному спорту. После скандального завершения предыдущего этапа в Лахти новые старты лыжников вызывают повышенный интерес.
Программу шведского этапа Кубка мира открывает мужская гонка на 15 км свободным ходом с раздельного старта (начало в 12:15).
Первым на дистанцию отправится один фигурантов громкого скандала в Лахти финский лыжник Йони Мяки. Впервые после двухмесячного перерыва в Кубке мира выступит лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо - у него 39-й стартовый номер. Спустя минуту на дистанцию уйдет лидер российской команды Александр Большунов.
Помимо разделки, лыжники будут выяснять отношения в Фалуне в гонке с общего старта на 15 км классическим ходом и спринте.
В общем зачете Кубка мира уверенно лидируют россиянин Большунов - 1391 очко. Занимающий второе место Иван Якимушкин (Россия) набрал 675 очков.
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