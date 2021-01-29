СЕГОДНЯ: Как закончится дуэль Большунова с Клэбо в Фалуне?

Программу шведского этапа Кубка мира открывает мужская гонка на 15 км свободным ходом с раздельного старта (начало в 12:15).

Первым на дистанцию отправится один фигурантов громкого скандала в Лахти финский лыжник Йони Мяки. Впервые после двухмесячного перерыва в Кубке мира выступит лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо - у него 39-й стартовый номер. Спустя минуту на дистанцию уйдет лидер российской команды Александр Большунов.

Помимо разделки, лыжники будут выяснять отношения в Фалуне в гонке с общего старта на 15 км классическим ходом и спринте.

В общем зачете Кубка мира уверенно лидируют россиянин Большунов - 1391 очко. Занимающий второе место Иван Якимушкин (Россия) набрал 675 очков.