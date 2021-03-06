06.03.2021, 00:35

СЕГОДНЯ: Йохауг намерена догнать в Оберстдорфе Вяльбе

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СЕГОДНЯ: Йохауг намерена догнать в Оберстдорфе Вяльбе
Therese JohaugTASS

В германском Оберстдорфе близится к завершению чемпионат мира по лыжному спорту. В предпоследний день турнира будут разыграны медали в женской гонке на 30 км с общего старта классическим ходом (начало в 13:30).

Для участия в женском марафоне зарегистрированы 50 лыжниц. Чемпионский титул защищает норвежка Терезе Йохауг.

Скандинавская лыжница 13-кратная чемпионка мира. Если она выиграет марафон, то по количеству золотых медалей догонит Елену Вяльбе.

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