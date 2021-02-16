СЕГОДНЯ: Индивидуальная гонка чемпионата мира по биатлону

Для участия в ней зарегистрированы 98 спортсменок, в том числе 3 представительницы Эстонии - Йоханна Талихярм (№ 6), Туули Томингас (№ 53) и Регина Оя (№ 72).

Чемпионский титул в индивидуальной гонке защищает итальянка Доротея Вирер (№ 10). На родной трассе в Антерсельве она завоевала год назад 4 медали, в Словении она пока до призового подиума не добиралась: в спринте Вирер была 20-й, а в гонке преследования финишировала 4-й.

Норвежка Тирил Экхофф, завоевавшая в Поклюке уже три золотые медали (две в индивидуальных гонках и одну в смешанной эстафете), отправится на дистанцию под 45-м стартовым номером.

Лучшая из эстонских биатлонисток Талихярм год назад на чемпионате мира заняла в индивидуалке 53-е место.