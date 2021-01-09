09.01.2021, 00:05
СЕГОДНЯ: Гонки преследования биатлонистов в Оберхофе
Программу пятого этапа Кубка мира в германском Оберхофе продолжат 9 января гонки преследования.
Программу пятого этапа Кубка мира в германском Оберхофе продолжат 9 января гонки преследования.
Первыми на дистанцию 10-километровой гонки отправятся женщины (начало в 13:45). Победительница спринта Тирил Экхофф (Норвегия) будет иметь 30-секундное преимущество перед ближайшей конкуренткой.
Единственная эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм отправится на дистанцию под 57-м стартовым номером. Биатлонисткам предстоит пройти четыре огневых рубежа, поэтому перестановки в протоколе неизбежны.
Программу дня в Оберхофе завершит мужской пасьют на 12,5 км (15:45).
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