09.01.2021, 00:05

СЕГОДНЯ: Гонки преследования биатлонистов в Оберхофе


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Johanna Talihärm
Johanna TalihärmFoto: Hendrik Osula

Программу пятого этапа Кубка мира в германском Оберхофе продолжат 9 января гонки преследования.

Первыми на дистанцию 10-километровой гонки отправятся женщины (начало в 13:45). Победительница спринта Тирил Экхофф (Норвегия) будет иметь 30-секундное преимущество перед ближайшей конкуренткой.

Единственная эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм отправится на дистанцию под 57-м стартовым номером. Биатлонисткам предстоит пройти четыре огневых рубежа, поэтому перестановки в протоколе неизбежны.

Программу дня в Оберхофе завершит мужской пасьют на 12,5 км (15:45).

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