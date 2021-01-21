СЕГОДНЯ: Генеральная репетиция биатлонистов в Антерсельве

Программу итальянского этапа Кубка мира откроет женская индивидуальная гонка на 15 км (начало в 15:15). Для участия в ней зарегистрированы 96 спортсменок, в том числе 4 представительницы Эстонии - Туули Томингас (№ 9), Йоханна Талихярм (№ 44), Кадри Лехтла (№ 75) и Грете Гайм (№ 81).

Помимо индивидуальных гонок, в Антерсельве биатлонисты также будут соревноваться в масс-стартах и эстафетах. Гонки пройдут на высоте 1600 метров над уровнем моря.

После шести этапов в женском зачете Кубка мира лидирует норвежка Марте Ройселанд - 579 очков. За ней расположились ее соотечественница Тирил Экхофф (560) и шведка Ханна Эберг (550). Сильнейшая эстонская биатлонистка Туули Томингас занимает 34-е место - 120 очков.

В мужском зачете Кубка мира также доминируют норвежцы. Йоханнес Бе набрал 618 очков. Его преследуют открытие нынешнего сезона Стурла Легрейд (564) и Тарьей Бе (511).