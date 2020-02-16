СЕГОДНЯ: Фавориты попробуют отыграться в гонке преследования. Чем ответят Ойя и Талихярм?

Стартовать гонщицы будут с теми же отставаниями, которые получили на финише спринтерской гонки. А это значит, фаворитам предстоит серьезная работа для того, чтобы отыграться. Ведь за исключением норвежки Марте Ульсбю-Ройселанн две другие ступени пьедестала почета в спринтерской гонке заняли спортсменки, обычно далекие от главных медальных разборок: американка Сюзан Данкли и чешка Люция Харватова.

Так хозяйки соревнований Лиза Витоцци и Доротея Вирер уйдут на дистанцию почти с 40-секундным отставанием от Ульсбю-Ройселлан.

Две представительницы сборной Эстонии - Регина Ойя и Йоханна Талихярм - получили 30-й и 31-й стартовые номера и отправятся на дистанцию практически синхронно - с отставанием в 1.21 и 1.22 от лидера соответственно.

Посмотреть гонку с комментарием на русском языке можно будет на телеканалах Eurosport и ETV+.

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