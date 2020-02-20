20.02.2020, 01:15

СЕГОДНЯ: Эстафета на чемпионате мира. Способна ли Эстония завоевать медаль?

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Rene Zahkna ja Regina Oja
Rene Zahkna ja Regina OjaFoto: Darko Bandic, AP

Программу чемпионата мира по биатлону продолжает в Антерсельве одиночная смешанная эстафета (начало в 16:15). Именно в этом виде эстонские биатлонисты добились своих наилучших результатов в нынешнем сезоне.

На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Рене Захкна и Регина Оя заняли 5-е место, а за две недели до начала мирового первенства наш дуэт сотворил мегасенсацию, завоевав серебро на словенском этапе Кубка мира в Поклюке. Способны ли эстонские биатлонисты повторить этот результат на мировом первенстве?

Неолимпийский вид программы
Отношение к одиночной смешанной эстафете в биатлонных кругах неоднозначное, поскольку она не входит пока в программу Олимпийских игр. Поэтому и отношение к ней соответствующее - на этапах Кубка мира ведущие биатлонные державы часто выставляют в сингл-миксте дублеров и перспективную молодежь.

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На чемпионатах мира сингл-микст был проведен впервые лишь в прошлом году в шведском Эстерсунде. Гонку, в которой биатлонисты преодолели в общей сложности 8 огневых рубежей, выиграл норвежский дуэт Марте Ройселанн - Йоханнес Бе, опередивший итальянцев и шведов.

Эстонский дуэт Туули Томингас - Рене Захкна занял 11-е место среди 28 стартовавших команд.

Эстония удивила конкурентов
В нынешнем сезоне биатлонисты дважды выходили на старт сингл-микста. В Эстерсунде одиночная смешанная эстафета проходила в один день с классической смешанной эстафетой. Самый боевой состав из двух олимпийских чемпионов выставили хозяева трассы шведы - они и выиграли в ноябре первый сингл-микст.

На второй эстафете в Поклюке, где эстонский дуэт завоевал серебро, картина повторилась. Признанные лидеры мирового биатлона норвежцы выставили дублеров и заняли лишь 10-е место. Самый сильный состав был у французов, которые и финишировали первыми.

Россия без лидеров
Чемпионат мира - турнир другого калибра. Разбрасываться медалями ведущие биатлонные державы не собираются, поэтому заявили в сингл-микст лидеров. Исключение составила Россия, которая решила поберечь своих лидеров Александра Логинова и Екатерину Юрлову для классических эстафет и гонок с общего старта.

Всего в сингл-миксте заявлены 30 команд. Эстонский дуэт будет выступать под вторым стартовым номером. Если на словенском этапе Кубка мира эстафету завершали девушки, то на чемпионате мира заканчивать гонку будут мужчины. Повторить январское достижение нашим биатлонистам
будет крайне сложно, но если они заедут в ТОП-10, то это будет неплохой результат.

Чемпионат мира - одиночная смешанная эстафета

1. Франция (Анаис Бескон – Эмильен Жакелен)

2. Эстония (Регина Оя – Рене Захкна)

3. Швеция (Ханна Эберг – Себастьян Самуэльссон)

4. Германия (Франциска Пройс – Эрик Лессер)

5. Украина (Анастасия Меркушина – Дмитрий Пидручный)

6. Норвегия (Марте Ройселанн – Йоханнес Бе)

7. Австрия (Лиза-Тереза Хаузер – Симон Эдер)

8. Канада (Эмма Лундер – Кристиан Гоу)

9. Швейцария (Лена Хекки – Беньямин Вегер)

10. Беларусь (Анна Сола – Никита Лобастов)

11. Россия (Лариса Куклина – Матвей Елисеев)

12. США (Сюзан Данкли – Шон Доэрти)

13. Италия (Доротея Вирер – Лукас Хофер)

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