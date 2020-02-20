СЕГОДНЯ: Эстафета на чемпионате мира. Способна ли Эстония завоевать медаль?

Россия без лидеров
Чемпионат мира - турнир другого калибра. Разбрасываться медалями ведущие биатлонные державы не собираются, поэтому заявили в сингл-микст лидеров. Исключение составила Россия, которая решила поберечь своих лидеров Александра Логинова и Екатерину Юрлову для классических эстафет и гонок с общего старта.
Всего в сингл-миксте заявлены 30 команд. Эстонский дуэт будет выступать под вторым стартовым номером. Если на словенском этапе Кубка мира эстафету завершали девушки, то на чемпионате мира заканчивать гонку будут мужчины. Повторить январское достижение нашим биатлонистам
будет крайне сложно, но если они заедут в ТОП-10, то это будет неплохой результат.
Чемпионат мира - одиночная смешанная эстафета
1. Франция (Анаис Бескон – Эмильен Жакелен)
2. Эстония (Регина Оя – Рене Захкна)
3. Швеция (Ханна Эберг – Себастьян Самуэльссон)
4. Германия (Франциска Пройс – Эрик Лессер)
5. Украина (Анастасия Меркушина – Дмитрий Пидручный)
6. Норвегия (Марте Ройселанн – Йоханнес Бе)
7. Австрия (Лиза-Тереза Хаузер – Симон Эдер)
8. Канада (Эмма Лундер – Кристиан Гоу)
9. Швейцария (Лена Хекки – Беньямин Вегер)
10. Беларусь (Анна Сола – Никита Лобастов)
11. Россия (Лариса Куклина – Матвей Елисеев)
12. США (Сюзан Данкли – Шон Доэрти)
13. Италия (Доротея Вирер – Лукас Хофер)
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