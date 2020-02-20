СЕГОДНЯ: Эстафета на чемпионате мира. Способна ли Эстония завоевать медаль?

На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Рене Захкна и Регина Оя заняли 5-е место, а за две недели до начала мирового первенства наш дуэт сотворил мегасенсацию, завоевав серебро на словенском этапе Кубка мира в Поклюке. Способны ли эстонские биатлонисты повторить этот результат на мировом первенстве?

Неолимпийский вид программы

Отношение к одиночной смешанной эстафете в биатлонных кругах неоднозначное, поскольку она не входит пока в программу Олимпийских игр. Поэтому и отношение к ней соответствующее - на этапах Кубка мира ведущие биатлонные державы часто выставляют в сингл-миксте дублеров и перспективную молодежь.

На чемпионатах мира сингл-микст был проведен впервые лишь в прошлом году в шведском Эстерсунде. Гонку, в которой биатлонисты преодолели в общей сложности 8 огневых рубежей, выиграл норвежский дуэт Марте Ройселанн - Йоханнес Бе, опередивший итальянцев и шведов.

Эстонский дуэт Туули Томингас - Рене Захкна занял 11-е место среди 28 стартовавших команд.

Эстония удивила конкурентов

В нынешнем сезоне биатлонисты дважды выходили на старт сингл-микста. В Эстерсунде одиночная смешанная эстафета проходила в один день с классической смешанной эстафетой. Самый боевой состав из двух олимпийских чемпионов выставили хозяева трассы шведы - они и выиграли в ноябре первый сингл-микст.

На второй эстафете в Поклюке, где эстонский дуэт завоевал серебро, картина повторилась. Признанные лидеры мирового биатлона норвежцы выставили дублеров и заняли лишь 10-е место. Самый сильный состав был у французов, которые и финишировали первыми.