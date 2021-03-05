СЕГОДНЯ: Большунов против Клэбо. Будет ли битва в лыжной эстафете?

5 марта в программе чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе мужская эстафета 4х10 км (начало в 14:15).
Норвежцы доминируют в этом виде программы на чемпионатах мира - 10 побед подряд! Последнее поражение скандинавы потерпели в 1999 году. Тогда австрийцы, за которых выступал экс-россиянин Михаил Ботвинов, на родной трассе в Рамзау сделали скандинавов на 0,2 секунды!
Самый знаменитый финиш эстафеты
Накануне чемпионата мира в Оберстдорфе многие любители лыжного спорта предвкушали битву российской и норвежской команд в эстафете наподобие той, которую устроили сборные Норвегии и СССР на ЧМ-1982 в Осло.
На финише эстафеты тогда жестко зарубились Александр Завьялов и Оддвар Бро. Советский лыжник упал, норвежец остался без палки. Жюри долго обсуждало результаты гонки и приняло решение - беспрецедентный случай в лыжном спорте - наградить обе команды золотыми медалями.
Норвегия - явный фаворит
В Оберстдорфе для участия в эстафете зарегистрированы 18 команд. Большинство экспертов отдают уверенную победу в эстафете норвежцам. И для этого у них есть основания.
Во-первых, лидер норвежцев Йоханнес Клэбо пропускал последнюю гонку с раздельного старта на 15 км.
Во-вторых, у россиян ограниченный выбор лыжников - по ходу чемпионата выбыли из-за травм двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и трехкратный призер Олимпиады-2018 Денис Спицов. Потери, согласитесь, очень чувствительные.
В-третьих, на лидера российской команды Александра Большунова выпала в Оберстдорфе очень большая нагрузка - он бежит все гонки. К чему это приводит, было видно пару дней назад на дистанции 15 км. Тогда Большунов резко сдал на последних километрах и остался за чертой призеров.
Впрочем, в эстафетных гонках, где идет контактная борьба, всегда присутствует элемент неожиданности. Большунов и Клэбо заявлены на заключительный этап.
На предыдущем мировом первенстве в Зеефельде норвежцы выиграли у россиян на финише эстафеты 38 секунд, хотя после трех этапов команды шли практически вровень. Победу норвежцам принес Клэбо, оторвавшийся от Устюгова.
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