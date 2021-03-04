04.03.2021, 16:15

СЕГОДНЯ: Биатлонная эстафета на чешском этапе Кубка мира


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Regina Oja
Regina OjaFoto: Jarek Jõepera

Программу чешского этапа Кубка мира в Нове-Место открывает женская эстафета 4х6 км (начало в 17:05).

Для участия в гонке зарегистрирована 21 команда, в том числе эстонский квартет (Регина Оя, Йоханна Талихярм, Туули Томингас, Кадри Лехтла).

На недавно проходившем чемпионате мира в Поклюке золото в женской эстафете выиграла Норвегия, опередившая Германию и Украину. Сборная Эстонии заняла 17-е мес то среди 23 команд.

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