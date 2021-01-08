СЕГОДНЯ: Биатлонисты начинают выяснять отношения в Оберхофе

Первыми в спринтерской гонке на 7,5 км начнут выяснять отношения женщины (начало в 12:30). Затем на 10-километровую дистанцию отправятся мужчины (15:15).

Помимо спринтерских гонок, в программе ближайшего этапа Кубка мира пасьют, смешанная и одиночная эстафеты.

В общем зачете Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Бе - 428 очков. Среди женщин впереди его соотечественница Марте Ройселанд (415). Лучшая из эстонских биатлонисток Туули Томингас занимает 32-е место (83).